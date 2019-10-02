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أخبار العالم

صندوق الاستثمار المباشر الروسي: اتفاق استثماري ضخم سيعلن عنه خلال زيارة بوتين للسعودية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف اليوم، الأربعاء، عن اتفاق استثماري ضخم سيعلن عنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة إلى السعودية.

وقال دميترييف، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الصندوق الروسي وشركة الطاقة السعودية (أرامكو) سيعلنان عن استثمار في شركة (نوفوميت) الروسية المختصة بتصنيع معدات النفط".

وكان دميترييف أعلن في وقت سابق أن "أرامكو" يمكن أن تصبح شريكا هاما لروسيا في مجال البتروكيماويات الواعد.

يشار إلى أن "نوفوميت" شركة تأسست في 1991، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة في صناعة النفط والغاز، وتضم حاليا أكثر من 4 آلاف موظف في شبكة تضم روسيا والأرجنتين ومصر والعراق والكويت والولايات المتحدة.
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