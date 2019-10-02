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أخبار العالم

قرار عاجل من المحكمة الإدارية العليا في الأردن بشأن إضراب المعلمين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:38 م
إضراب المعلمين في
إضراب المعلمين في الأردن
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، بأن المحكمة الإدارية العليا في الأردن قد أصدرت، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف إضراب المعلمين المستمر منذ 4 أسابيع، مشددةً على أن هذا القرار "نافذ بالحال، ويستلزم الاحترام".

ونقلت قناة "المملكة" عن رئيس المحكمة قوله: إنه سيبلغ نقابة المعلمين "رسميا بضرورة وقف الإضراب حالا"، مشيرة إلى أن محامي النقابة بسام فريحات، أكد أن النقابة ستلتزم بأحكام القضاء النهائية الملزمة.

وفي وقت سابق، صدر قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتا، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.

وأعقب القرار، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.

ورفض المعلمون قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة، وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السبت، ما بين 24 دينارا (33 دولارًا) و31 دينارًا (43 دولارًا)، لكافة المعلمين، حسب درجتهم الوظيفية.

وتطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، العام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء، ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح
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