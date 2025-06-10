قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان مميزًا واستحق الإشادة

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

 أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعدما أشاد علنًا بأداء الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، واصفًا تدخله بـ"الرائع" عقب يومين من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت إثر حملة مداهمات طالت مهاجرين غير نظاميين.

التدخل العسكري جاء بعد احتجاجات عنيفة اجتاحت شوارع المدينة، حيث اندلعت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، ورافقتها عمليات تخريب وإحراق لعدد من سيارات الشرطة والبنية التحتية، في مشهد وصفه مراقبون بـ"غير المسبوق". على خلفية هذه الأحداث، أمر ترامب بتفعيل قوات الحرس الوطني الفيدرالية، دون الرجوع إلى سلطات ولاية كاليفورنيا.

في منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان رائعًا. بعد يومين من الفوضى والعنف، أعادوا الأمن إلى المدينة". 

كما أضاف قرارًا مثيرًا للجدل بقوله: "من الآن فصاعدًا، لن يُسمح بارتداء الأقنعة في أي مظاهرة".

الردود الرسمية لم تتأخر. حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، اعتبر التدخل "غير قانوني وغير دستوري"، مشددًا على أن الولاية لم تطلب أي دعم فدرالي، وأن الخطوة تمثل "تعديًا على سيادة كاليفورنيا". بدورها، وصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الإجراء بأنه "تصعيد خطير واستفزاز غير مبرر"، داعية إلى التهدئة وفتح حوار مجتمعي شامل بدلاً من عسكرة الشوارع.

وعلى الصعيد القانوني، أعلن المدعي العام للولاية، روب بونتا، عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب على خلفية التدخل العسكري، مؤكدًا أن ما حدث يُعد سابقة خطيرة في تجاوز السلطة الفدرالية للحدود الدستورية.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود يتم فيها تفعيل الحرس الوطني في ولاية أمريكية دون تنسيق مع سلطاتها، وهو ما يعيد إلى الأذهان الجدل القديم حول "قانون التمرد" الذي يسمح للرئيس بإرسال القوات الفدرالية دون موافقة حكام الولايات.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه ترامب أن الأمن استُعيد بفضل هذه الخطوة، ترى أطراف سياسية وحقوقية أن ما حدث يعكس توجّهًا سلطويًا واستعراضًا للقوة قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والانقسام في المجتمع الأمريكي، لاسيما في القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق المتظاهرين.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لوس أنجلوس مهاجرين غير نظاميين ولاية كاليفورنيا ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

لوس أنجلوس

خطوة جديدة من حاكم كاليفورينا لتحدي قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني

تامي بروس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية

تامي بروس: السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتحدث عن نفسه حول رفض قيام دولة فلسطينية

وزارة الخارجية القطرية

قطر تُدين حادث مدرسة النمسا

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد