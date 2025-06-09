ترامب: إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس أنقذها من التدمير الكامل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إن مدينة لوس أنجلوس كانت ستُدمر تمامًا لولا إرسال قوات الحرس الوطني.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال، أنه على حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وعمدة المدينة كارين باس شكره، واتهمهما بالكذب لقولهما إن قوات الحرس الوطني غير ضرورية.

وعقد الرئيس الأمريكي فعالية في البيت الأبيض للحديث عن حسابات الاستثمار للأطفال حديثي الولادة، لكنه بدأ بالحديث عن احتجاجات لوس أنجلوس.

وقال: "الحمد لله أننا أرسلنا حرسًا وطنيًا رائعًا، قادة كاليفورنيا كانوا خائفين من فعل أي شيء وأرسلنا القوات، وقامت بعمل رائع".

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن سيادة الولاية انتهكت من ترامب عندما أمر قوات الحرس الوطني بالتدخل في احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس.

وأعلن بونتا اليوم عن خططه لمقاضاة إدارة ترامب وقال إن الدعوى ستطلب من المحكمة إلغاء الإجراء غير القانوني للرئيس بتحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى سلطة فيدرالية.