جاهز بدنيا ونفسيا.. يحيى عطية الله يكشف موقفه من المشاركة بمونديال الأندية

أكد يحيى عطية الله، لاعب النادي الأهلي، جاهزيته الكاملة من الناحية الفنية والبدنية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى تطلعه لتقديم أداء قوي مع الفريق لتحقيق أفضل النتائج خلال البطولة.

وقال عطية الله: “أنا مستعد نفسيًّا وبدنيًّا للمشاركة مع الأهلي، وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة لمساعدة الفريق في الوصول لأبعد نقطة ممكنة.”





تجربة صعبة بسبب الإصابات ولكن الموسم إيجابي

وعن موسمه مع الأهلي، أوضح اللاعب المغربي أن البداية كانت قوية، لكن الإصابات أثرت على استمراريته في الملاعب بشكل كبير، حيث قال: “مررت بفترة صعبة لأول مرة في مسيرتي، بسبب غيابي الطويل عن المباريات، لكن الحمد لله على كل شيء.”





مواصلة المشوار مع الأهلي شرف كبير

وأشار عطية الله إلى أن عقده مع الأهلي مستمر حتى 15 يوليو، مؤكدًا رغبته في استكمال مشواره مع الفريق، واعتبر ذلك شرفًا كبيرًا بالنسبة له.

الطموح هو الفوز بالبطولة

وتحدث عطية الله عن الطموح الكبير داخل الفريق للفوز باللقب، قائلاً: “كل اللاعبين يمتلكون العزيمة والإرادة لتقديم مستوى مشرف، ولا شيء مستحيل في كرة القدم، فقد رأينا فرقًا ومنتخبات تتوج بألقاب لأول مرة في تاريخها.”

الجماهير هي الحافز الأكبر

وأضاف: “مواجهة الافتتاح شرف كبير، لكن الأهم هو الفوز، وندعو الجماهير العربية عامة، وجماهير الأهلي خاصة، لمساندتنا في البطولة، فهم الداعم الأول لنا في كل مكان.”

الصفقات الجديدة ودعم المنتخب المغربي مصدر قوة

وأشاد عطية الله بالصفقات الجديدة، مؤكدًا أنها ستشكل إضافة حقيقية للفريق، كما أشار إلى مشاركته مع منتخب المغرب في مونديال 2022 وتحقيق المركز الرابع، مما يمنح دفعة قوية للأهلي والفرق العربية.



العلاقة مع أشرف داري

واختتم حديثه بالإشارة إلى علاقته القوية بزميله أشرف داري، الذي وصفه بـ”شقيقي وصديقي المقرب”، مؤكدًا أنهما تزاملا سابقًا في الوداد المغربي والآن في الأهلي.



