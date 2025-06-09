رسالة مؤثرة.. حسين الشحات يودع أكرم توفيق بعد رحيله عن الأهلي

ودع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، اللاعب أكرم توفيق بعد رحيله من صفوف الفريق.

وكتب الشحات عبر حسابه على إنستجرام: “مهما اتكلمت الكلام مش هيوصف مدى حبي ليك وكما يقال رب اخ لم تلده أمك وده الوصف البسيط اللي شوفته فيك يا حبيبي، أيام جميلة ولحظات مش هتتنسي أبدا بتمنالك كل الخير والتوفيق عشان أنت أكرم توفيق”.

حسين الشحات على انستجرام

وتحدث أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي السابق، والمنتظر انتقاله إلى نادي الشمال القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدًا تمسكه بالانتماء للنادي الأهلي ورفضه للعب لأي نادٍ مصري آخر.

الزمالك وبيراميدز حاولا ضمي.. ورفضت

وكشف توفيق، في تصريحات تلفزيونية، عن أن ناديي بيراميدز والزمالك دخلا في مفاوضات جادة معه عن طريق شقيقه، إلا أنه رفض تمامًا فكرة الانتقال لأي فريق داخل مصر غير الأهلي، مشددًا: “أنا مش هلعب في مصر غير للأهلي”.



ضغوط جماهير الأهلي لا تُحتمل

وأكد أكرم أن اللعب في نادٍ بحجم الأهلي لا يُقارن، قائلاً: “محدش يقدر يستحمل يلعب في مكان تاني بعد الأهلي بسبب ضغط الجماهير”، مشيرًا إلى أن الجماهير الحمراء دائمًا ما تضع اللاعبين تحت مجهر التقييم والتوقعات العالية.

كنت أتمنى المشاركة في مونديال الأندية

وأعرب توفيق عن حزنه لعدم مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه كان على أتم استعداد للمشاركة في حال طُلب منه ذلك. كما أبدى رغبته في اللعب بجوار محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، لما يملكه من إمكانيات كبيرة.