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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممر شرفي من لاعبي الأهلي لاستقبال زيزو في ميامي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

حرص لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي على تنظيم ممر شرفي مميز لاستقبال اللاعب أحمد سيد “زيزو” خلال أول مران له مع الفريق، والذي أُقيم مساء اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.


 

زيزو ينضم رسميًا لمعسكر الأهلي

وصل زيزو إلى ميامي قبل المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، لكنه لم يتمكن من المشاركة في أي تدريبات قبل المباراة. 

ويُعد مران اليوم هو الأول له بقميص الأهلي بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء.

بداية مشوار الأهلي أمام ميسي وإنتر ميامي

يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، وذلك في 14 يونيو الجاري. 

ثم يلتقي الفريق المصري بنظيره بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

قائمة الأهلي المشاركة في البطولة

تضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا، هم:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف
  • في الدفاع: محمد سيحا، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس
  • في الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، أليو ديانج
  • في الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن “تريزيجيه”، نيتس جراديشار، أحمد سيد زيزو

ومن المقرر أن ينضم وسام أبو علي يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين.


 

زيزو الأهلي صفقات الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامى

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