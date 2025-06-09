فادي فريد: انتقال زيزو للأهلي لم يكن مفاجأة

قال فادي فريد مهاجم الأهلي وسموحة السابق والاتحاد السكندري الحالي، إنه لم يكن مندهشا من انتقال نجم الزمالك السابق أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي وأن انتقاله للفريق الأحمر شيء طبيعي في عصر الاحتراف ، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

وأشار "فادي": إلى أن نجم وهداف الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر لهذا الموسم بلا منافس.

وأكد “فادي” أن المحترفين في الدوري المصري أضافوا القوة للدوري المصري خاصة المهاجمين أصحاب الفاعلية على المرمى كوسام أبو علي وياو أنور وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز والذي كان سبب من أسباب تتويج السماوي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

واختتم مهاجم الاتحاد السكندري تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل بأن التوغولي ياو أنور مهاجم فريق البنك الأهلي يعد أفضل مهاجم في الدوري المصري لهذا الموسم كما يعد اللاعب الأفضل في الموسم خارج فريقي الأهلي والزمالك، من وجهة نظره.