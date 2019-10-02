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فن

الجمعة.. افتتاح مسرحية اللي عليهم العين بحضور فنانين وإعلاميين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:23 م
مسرحية اللي علبهم
مسرحية اللي علبهم العين
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شيرى نبيل
تنطلق بعد غد الجمعة مسرحية " اللي عليهم العين " أحدث إنتاج لمسرح كايرو شو وذلك في حفل افتتاح يحضره عدد من نجوم الفن والرياضة والنقاد والإعلاميين بمسرح كايرو شو بالتجمع الخامس

حيث تعرض المسرحية الجديدة بحفلات الماتينيه الخامسة مساء

واشار مصدر مسؤول بكايرو شو الي انه تم توجيه الدعوة الي مجموعة من طلاب الجامعات المتميزين علميا ورياضيا لحضور عرض الافتتاح .

واوضح المصدر ان الافتتاح سيسبقه لقاء مفتوح لنجوم وصناع العمل مع وسائل الاعلام .

مسرحية اللي عليهم العين كوميديا غنائية للشباب بطولة فريق البنات الغنائي "بهججة" والفنانين خالد سرحان وليلى عز العرب ومنة عرفة ويشاركهم مجموعة كبيرة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة.

و هي من اخراج محسن رزق و تاليف واشعار حاتم حسين و الحان هيثم نبيل و توزيع عادل حقي و ديكور كريم مهدي .

تدور أحداث "اللي عليهم العين " حول رجل الأعمال المحب للمال والنفوذ "شقائق بك النعمان" الذي توفيت زوجته وتركت له 4 بنات: "أوكيد " - شروق الشريف - المهووسة بالسوشيال ميديا والموضة و "نرجس " – وئام عصام – مدمنة المخدرات وأغاني المهرجانات و "أقحوان" – سمر جلال – التي تتعامل مع الحياة علي أنها ولد وليست فتاة و "زنبق" – منة عرفة – المثقفة العدمية .

وحين يتم ترشيح "شقائق النعمان " لمنصب مرموق يكتشف أن أسلوب حياة بناته سيكون عائقًا أمام توليه المنصب ويدرك أنه لا يعلم شيئًا عن حياتهن الخاصة فيقرر الاقتراب من عالمهن السري بمساعدة مديرة المنزل "ورد " – ليلى عز العرب – لإصلاح أسلوبهن حسبما يتصور هو .

وحين يحدث ذلك يجد الجميع أنفسهم في مواجهة مفاجآت غير متوقعة تصل إلي ذروتها في اليوم المقرر فيه إعلان ترشحه للمنصب رسميًا .
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