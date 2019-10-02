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مرأة

أناقة ملكية .. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بفستان محتشم .. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:05 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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رشا عوني
تألقت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، صباح اليوم برفقة زوجها الأمير البريطاني ويليام، أثناء استضافتهما في مركز الآغا خان وذلك قبل أن يزور الأمير و زوجته باكستان يوم 14 أكتوبر .

وظهرت كيت ميدلتون في إطلالةانيقة محتشمة، فاختارت فستانا أخضر وهو من ARoss Girl x Soler ووصل سعره 825 جنيها إسترلينيا.

واختارت كيت ميدلتون حقيبة وحذاء باللون الأخضر، مع مكياج بسيط كعادتها، وتسريحة شعر انسيابية غير متكلفة .

ومن المقرر أن يتوجه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون إلى باكستان الأيام المقبلة بناء على طلب وزارة الخارجية و وشئون الكومنولث وذلك بدءًا من 14 أكتوبر وحتى 18 اكتوبر .
أناقة ملكية .. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بفستان محتشم .. صور
أناقة ملكية .. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بفستان محتشم .. صور
أناقة ملكية .. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بفستان محتشم .. صور
أناقة ملكية .. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بفستان محتشم .. صور
أناقة ملكية .. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بفستان محتشم .. صور
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