7 أسباب صادمة لـ جفاف الشفايف .. لمس الشفتين باللسان الأبرز

الشفاه اللامعة من أساسيات تألق الفتيات لذلك يجب عليك العناية بها جيدًا ومن أسباب تشقق الشفايف:

- التنفس عن طريق الفم

- لمس الشفتين باللسان

- عدم الشرب الكافي للمياه

- عدم إزالة معجون الأسنان بشكل صائب عند غسل المياه

- التغيرات المفاجئة لدرجات الحرارة

- التعرض المستمر لأشعة الشمس

- التدخين المستمر



ومن المهم الاعتناء بها وتقشيرها مرة فى الأسبوع وإليك سيدتي طريقة سريعة لتقشير الشفاه وبمكونات بسيطة.



تقشير الشفايف بالفازلين والسكر:

سكر

فازلين



الطريقة ضعي كمية مناسبة من السكر والفازلين ودلكي الشفاه بشكل دائري أو باستخدام فرشاة أسنان لمدة خمس دقائق، ومن ثم شطفها بالماء البارد ويتم تجفيفها بلطف.