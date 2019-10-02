7 أسباب صادمة لـ جفاف الشفايف .. لمس الشفتين باللسان الأبرز

الشفاه اللامعة من أساسيات تألق الفتيات لذلك يجب عليك العناية بها جيدًا ومن أسباب تشقق الشفايف:
- التنفس عن طريق الفم
- لمس الشفتين باللسان
- عدم الشرب الكافي للمياه
- عدم إزالة معجون الأسنان بشكل صائب عند غسل المياه
- التغيرات المفاجئة لدرجات الحرارة
- التعرض المستمر لأشعة الشمس
- التدخين المستمر
ومن المهم الاعتناء بها وتقشيرها مرة فى الأسبوع وإليك سيدتي طريقة سريعة لتقشير الشفاه وبمكونات بسيطة.
تقشير الشفايف بالفازلين والسكر:
سكر
فازلين
الطريقة ضعي كمية مناسبة من السكر والفازلين ودلكي الشفاه بشكل دائري أو باستخدام فرشاة أسنان لمدة خمس دقائق، ومن ثم شطفها بالماء البارد ويتم تجفيفها بلطف.
- التنفس عن طريق الفم
- لمس الشفتين باللسان
- عدم الشرب الكافي للمياه
- عدم إزالة معجون الأسنان بشكل صائب عند غسل المياه
- التغيرات المفاجئة لدرجات الحرارة
- التعرض المستمر لأشعة الشمس
- التدخين المستمر
ومن المهم الاعتناء بها وتقشيرها مرة فى الأسبوع وإليك سيدتي طريقة سريعة لتقشير الشفاه وبمكونات بسيطة.
تقشير الشفايف بالفازلين والسكر:
سكر
فازلين
الطريقة ضعي كمية مناسبة من السكر والفازلين ودلكي الشفاه بشكل دائري أو باستخدام فرشاة أسنان لمدة خمس دقائق، ومن ثم شطفها بالماء البارد ويتم تجفيفها بلطف.