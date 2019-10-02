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مرأة

7 أسباب صادمة لـ جفاف الشفايف .. لمس الشفتين باللسان الأبرز

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
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قسم المرأه
الشفاه اللامعة من أساسيات تألق الفتيات لذلك يجب عليك العناية بها جيدًا ومن أسباب تشقق الشفايف:
- التنفس عن طريق الفم
- لمس الشفتين باللسان
- عدم الشرب الكافي للمياه
- عدم إزالة معجون الأسنان بشكل صائب عند غسل المياه
- التغيرات المفاجئة لدرجات الحرارة
- التعرض المستمر لأشعة الشمس
- التدخين المستمر

ومن المهم الاعتناء بها وتقشيرها مرة فى الأسبوع وإليك سيدتي طريقة سريعة لتقشير الشفاه وبمكونات بسيطة.

تقشير الشفايف بالفازلين والسكر: 
سكر
فازلين

الطريقة ضعي كمية مناسبة من السكر والفازلين ودلكي الشفاه بشكل دائري أو باستخدام فرشاة أسنان لمدة خمس دقائق، ومن ثم شطفها بالماء البارد ويتم تجفيفها بلطف.
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