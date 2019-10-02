وجيه عبدالحكيم يقود هجوم الإسماعيلي أمام المصري في الدوري

كشف الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن تشكيل الدراويش لمباراة النادي المصرى بعد قليل فى إطار الجولة الثانية بالدورى الممتاز.





وضمت تشكيلة الدراويش: فى حراسة المرمى محمد فوزى وفى خط الدفاع إبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم وفى خط الوسط همام طارق ومحمود دونجا وعبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى ومحمد الشامى وفى خط الهجوم وجيه عبد الحكيم.



