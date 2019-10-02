شكلها في الآخرة .. سامو زين يوجه رسالة قوية للعالم العربي بسبب أزمة العراق

وجه الفنان السوري سامو زين رسالة إلى العالم العربي بسبب ما تتعرض له دولة العراق من بطش من السلطة العراقية ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحياة كريمة.



ونشر سامو زين صورة علم "العراق" علي صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" وعلق قائلا : " اللهم أحفظ العراق وأهلنا وسندنا وعروبتنا .. متي العرب يتحدثون ؟ .. شكلها في الآخرة".



وجاءت تعليقات الجمهور كالاتي : " اللهم امين _ شكرا يا فنان يا محترم _ نشكرك على دعمك _شكرا للفنان الراقي".



وعلى جانب آخر، حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"..



كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.