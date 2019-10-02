إكسون موبيل مصر وتويوتا إيجيبت تجددان التعاون لثلاث سنوات جديدة

أعلنت شركة إكسون موبيل مصر، كبرى شركات زيوت المحركات والرائدة في السوق المصرية منذ أكثر 115عاما، عن تجديد شراكتها الممتدة مع شركة تويوتا ايجيبت والتي بدأت منذ عام 1998، وذلك بحضور المهندس سامي الانصاري، مدير عام الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، وأحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا ايجيبت، ولفيف من قيادات الشركتين.



وأكد المهندس سامي الانصاري، مدير عام الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، في كلمته خلال حفل التوقيع، على الشراكة القوية التي تربط شركة إكسون موبيل مصر مع تويوتا إيجيبت واستعرض فلسفة شركته ورؤيتها للشراكات الناجحة.



وقال:" تقوم فلسفة العمل في شركة إكسون موبيل مصر على دعم شركائنا ودفعهم لتحقيق أهدافهم ونجاحاتهم من خلال تقديم أفضل وأحدث حلول التزييت التي تتناسب معهم بل وتفوق توقعاتهم. ولنا مع تويوتا ايجيبت سجل حافل وممتد من الشراكة القوية التي دامت لأكثر من 21 عاما داخل السوق المصرية، و68 عامًا على الصعيد العالمي".



وأضاف الأنصاري قائلًا:" بموجب هذا التجديد سوف تواصل شركة إكسون موبيل مصر تزويد سيارات تويوتا بجميع أنواع الزيوت الفائقة والموصي بها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمنتجات الزيوت والشحوم للسيارات، وتعريف العملاء بأهمية الزيوت والتكنولوجيا المتطورة التي تم استخدامها لإنتاجها وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء".



من جانبه أكد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا ايجيبت في كلمته: "علي اعتزاز شركة تويوتا ايجيبت بهذه الشراكة التي بدأت في 1998 واستمرت من نجاح إلي نجاح بالرغم من كل الظروف الصعبة والتحديات التي مر بها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة."



يذكر أن "مجموعة شركات تويوتا إيجيبت" تأسست في عام 1979، واستمرت في النمو والتطور لتصبح من العلامات التجارية الرائدة في سوق السيارات المصري. كما انها ضخت استثمارات في مصر بقيمة 17 مليون دولار خلال 5 سنوات لتجميع السيارة الرائده تويوتا فورتشنر، وتوفر فرص عمل لنحو أكثر من 700 عامل وموظف.