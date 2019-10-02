دوري الأبطال.. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك سالزبورج..فيديو

أضاف الأسكتلندي أندرو روبرتسون الهدف الثاني لفريقه ليفربول الإنجليزي ، في شباك نظيره نادي سالزبورج النمساوي ، وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وسجل روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من ألكسندر أرنولد ، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.
يذكر أن السنغالي ساديو ماني قد أحرز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة التاسعة.
وسجل روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من ألكسندر أرنولد ، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.
يذكر أن السنغالي ساديو ماني قد أحرز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة التاسعة.