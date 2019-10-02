دوري الأبطال.. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك سالزبورج..فيديو

أضاف الأسكتلندي أندرو روبرتسون الهدف الثاني لفريقه ليفربول الإنجليزي ، في شباك نظيره نادي سالزبورج النمساوي ، وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



وسجل روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من ألكسندر أرنولد ، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.



يذكر أن السنغالي ساديو ماني قد أحرز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة التاسعة.