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رياضة

دوري الأبطال.. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك سالزبورج..فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:31 م
روبرتسون
روبرتسون
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إسماعيل محمود
أضاف الأسكتلندي أندرو روبرتسون الهدف الثاني لفريقه ليفربول الإنجليزي ، في شباك نظيره نادي سالزبورج النمساوي ، وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من ألكسندر أرنولد ، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

يذكر أن السنغالي ساديو ماني قد أحرز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة التاسعة.
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