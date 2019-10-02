تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على أداء الاهلي أمام الانتاج الحربي

الصباحي يطلق صافرة الرحمة. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 2, 2019

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي مباراة الاهلي ضد فريق الانتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.وغرد نبيل الحلفاوي بعد انتهاء المباراة عبر تويتر قائلا "‏الصباحي يطلق صافرة الرحمة.".ولقيت تغريده الحلفاوي ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎التعليق ده يساوى الهدف الخامس يا قبطان " و "‏‎مبروك يا فنان الكل مجبور النهارده الاهلي فاز عن جداره واستحقاق واداء عالي وشهاده للمدرب ، وانا بالنسبه ليا المصري البورسعيدي فرحني النهارده" و "‏‎الاهلي أصبح مرعبا".وفاز الاهلي علي الانتاج الحربي بـ ٤ اهداف مقابل لا شيء في اطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.