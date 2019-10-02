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رياضة

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على أداء الاهلي أمام الانتاج الحربي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:42 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي علي مباراة الاهلي ضد فريق الانتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغرد نبيل الحلفاوي بعد انتهاء المباراة عبر تويتر قائلا "‏الصباحي يطلق صافرة الرحمة.".

ولقيت تغريده الحلفاوي ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎التعليق ده يساوى الهدف الخامس يا قبطان " و "‏‎مبروك يا فنان الكل مجبور النهارده الاهلي فاز عن جداره واستحقاق واداء عالي وشهاده للمدرب ، وانا بالنسبه ليا المصري البورسعيدي فرحني النهارده" و "‏‎الاهلي أصبح مرعبا".

وفاز الاهلي علي الانتاج الحربي بـ ٤ اهداف مقابل لا شيء في اطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.
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