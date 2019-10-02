تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على أداء الاهلي أمام الانتاج الحربي

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي مباراة الاهلي ضد فريق الانتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وغرد نبيل الحلفاوي بعد انتهاء المباراة عبر تويتر قائلا "الصباحي يطلق صافرة الرحمة.".
ولقيت تغريده الحلفاوي ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "التعليق ده يساوى الهدف الخامس يا قبطان " و "مبروك يا فنان الكل مجبور النهارده الاهلي فاز عن جداره واستحقاق واداء عالي وشهاده للمدرب ، وانا بالنسبه ليا المصري البورسعيدي فرحني النهارده" و "الاهلي أصبح مرعبا".
وفاز الاهلي علي الانتاج الحربي بـ ٤ اهداف مقابل لا شيء في اطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.
وغرد نبيل الحلفاوي بعد انتهاء المباراة عبر تويتر قائلا "الصباحي يطلق صافرة الرحمة.".
ولقيت تغريده الحلفاوي ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "التعليق ده يساوى الهدف الخامس يا قبطان " و "مبروك يا فنان الكل مجبور النهارده الاهلي فاز عن جداره واستحقاق واداء عالي وشهاده للمدرب ، وانا بالنسبه ليا المصري البورسعيدي فرحني النهارده" و "الاهلي أصبح مرعبا".
وفاز الاهلي علي الانتاج الحربي بـ ٤ اهداف مقابل لا شيء في اطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.
الصباحي يطلق صافرة الرحمة.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 2, 2019