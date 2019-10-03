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محافظات

بعد 10 سنوات توقف.. تعرف على مواعيد وخط سير أتوبيسات النقل العام قنا- قوص

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
أتوبيسات النقل العام
أتوبيسات النقل العام قنا- قوص
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يوسف رجب
أعلنت هدى المغربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، عن تشغيل خط أتوبيسات لخدمة أبناء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك استجابة لمطالب الأهالى بتوفير أتوبيس لنقلهم من قوص إلى قنا والعكس. 

وأشار بيان للوحدة المحلية، إلى أن خط سير الأتوبيسين سوف يبدأ من أمام مقر بنك القاهرة بمدينة قوص أسفل الكوبرى العلوي، مرورًا بطريق مصر أسوان الزراعى الشرقي، وميدان السيد عبدالرحيم وينتهي أمام بوابة الجامعة والعودة في نفس خط السير يوميًا، بسعر 5 جنيهات للفرد. 

وأوضح البيان، بأن مواعيد قيام الأتوبيس من قوص إلى قنا، تبدأ الساعه 6.30 صباحًا"الجامعة" يليه 9 صباحًا، و 2 ظهرًا، ثم 4 عصرًا. 

وأضاف البيان، أما مواعيد قيام الأتوبيس من مدينة قنا" أمام محطة سكة حديد قنا، فتبدأ الساعة ٧ صباحًا، يليه ١٢ ظهرًا، و ٢:٣٠ ظهرًا" من الجامعة إلى قوص"، ثم ٤ عصرًا. 

يذكر أن خط سير أتوبيس النقل الجماعي توقف منذ ١٠ سنوات عن العمل على خط سير قنا- قوص، وتم تشغيله بعد الاتفاق مع شركة الصعيد للنقل، وسط ترحيب كبير من أبناء قوص. 
بعد 10 سنوات توقف.. تعرف على مواعيد وخط سير أتوبيسات النقل العام قنا- قوص
بعد 10 سنوات توقف.. تعرف على مواعيد وخط سير أتوبيسات النقل العام قنا- قوص
بعد 10 سنوات توقف.. تعرف على مواعيد وخط سير أتوبيسات النقل العام قنا- قوص
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