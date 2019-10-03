منى الشاذلى: تترات المسلسلات أعظم ما قدم سيد حجاب للدراما ..فيديو

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن تترات المسلسلات من أعظم ما قدم الشاعر الكبير سيد حجاب، مؤكدة "أنها ستظل جميلة في الدراما المصرية والعربية".





وأضافت الإعلامية منى الشاذلي ، في برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه كان يدرك قيمة ما قدمه للدراما بالتعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، مشيرة إلى أنه كان يهضم اللغة العربية الفصحى، والعامية، وكانت أعماله مزيجا بين اللهجتين.



