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توك شو

منى الشاذلى: تترات المسلسلات أعظم ما قدم سيد حجاب للدراما ..فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
سيد حجاب
سيد حجاب
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عمرو ممدوح
قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن تترات المسلسلات من أعظم ما قدم الشاعر الكبير سيد حجاب، مؤكدة "أنها ستظل جميلة في الدراما المصرية والعربية".

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه كان يدرك قيمة ما قدمه للدراما بالتعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، مشيرة إلى أنه كان يهضم اللغة العربية الفصحى، والعامية، وكانت أعماله مزيجا بين اللهجتين.

من جانبها، قالت ريم سيد حجاب، ابنة الشاعر الكبير سيد حجاب، إن كل ما كان يقدمه كان له روح خاصة، ومعنى مرتبط بالمسلسل، مشيرة إلى أن كلمات سيد حجاب كانت تمثل دليلا ومبادئ لنا، قائلة "بحب كل تترات مسلسلات سيد حجاب".
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