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رياضة

خالد الغندور يعلن قرب انضمام نجم بيراميدز لـ فريق الزمالك

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ملك موسي - ياسمين تيسير
زف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بشرى لـ جماهير الزمالك الفترة المقبلة، مؤكدا أن عمر جابر، نجم فريق بيراميدز الحالي والزمالك السابق، يقترب من العودة لصفوف الأبيض.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن عمر جابر يقترب من العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى إما في فترة الانتقالات الشتوية أو إما على أقصى تقدير في موسم الانتقالات الصيفية.

وكان عمر جابر قريبًا من العودة إلى صفوف الزمالك من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يستقر الزمالك على استمرار التونسي حمدي النقاز ورفض رحيله.

ويمتلك الزمالك حاليًا بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن، الثنائي حمدي النقاز وحازم إمام وإن كان الأخير قريبًا من الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


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