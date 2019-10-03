Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مران بدني خفيف لـ محمد الشناوي في الأهلي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
أدي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، مرانا بدنيا خفيفا في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء سجلها رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات خفيفه لأجايي في الأهلي

الأهلي يعدل مواعيد التدريبات استعدادا لـ أسوان.. اعرف السبب

بعد رباعية الإنتاج الحربي.. جلسة خاصة بين فايلر ورمضان صبحي

ترشيحاتنا

بسبب مباراة أسوان.. سيد عبد الحفيظ يهاجم اتحاد الكرة

أسباب انخفاض أسعار الذهب والحديد

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بدون ريجيم أو رياضة.. 7 حيل خارقة ومجربة لحرق الدهون أثناء النوم

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر

بعد 10 سنوات توقف.. تعرف على مواعيد وخط سير أتوبيسات النقل العام قنا- قوص