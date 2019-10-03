مران بدني خفيف لـ محمد الشناوي في الأهلي

أدي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، مرانا بدنيا خفيفا في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.



وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء سجلها رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.