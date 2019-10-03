30 دقيقة أحمالاً بدنية في مران الأهلي

خصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 30 دقيقة لخوض التدريبات البدنية صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.



وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، تدريبات بدنية للاعبين على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أسوان.



ويطير الأهلي إلى أسوان في الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة استعدادا لمواجهة الأخير على ملعبه عصر بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.



ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة.