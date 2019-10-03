خبيران في جراحة العظام وأمراض الكلى بالمستشفى البحري العام والحلمية العسكري

يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية الأستاذ الدكتور "اناند ساداشيف" كافى إستشارى جراحات العظام والعمود الفقرى بالمنظار بمستشفيات أبولو سبكترا وجوبيتر وجلوبال بالهند فى الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر القادم.





كما يستضيف المستشفى البحرى العام الأستاذ الدكتور أحمد حلاوة إستشارى جراحة الكلى بجامعة شيفلد بإنجلترا فى الفترة من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم ويقوم خلال تلك الفترة بمناظرة حالات أورام الغدة الجار درقية لمرضى الفشل الكلوى المزمن.



