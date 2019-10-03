صدمة للزمالك.. شوبير يكشف قرار الكاف بشأن أزمة مباراة جينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن القرار الذي سيصدره الكاف، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفرييقا.





وكان جنيراسيون انسحب من مباراته أمام الزمالك، بعد أن قام الكاف، بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب وتاخيرها 24 ساعة.





وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية:" وفقا لمعلومة حصلت عليها من داخل الكاف، هناك قرار سيصدر من الاتحاد الإفريقي بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون".





واضاف شوبير:" مبرارت إعادة المباراة، هو أن جينراسيون هو المتأهل وفقا للوائح، في حين أن الزمالك موقفه سليم ايضا، لأنه تسلم خطابا من الكاف بنقل المباراة، لذا سيلجأ الكاف لحل الوسط، هو إعادة المباراة".



