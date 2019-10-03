Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة للزمالك.. شوبير يكشف قرار الكاف بشأن أزمة مباراة جينيراسيون

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:39 م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون فوت
Advertisements
محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن القرار الذي سيصدره الكاف، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفرييقا.

وكان جنيراسيون انسحب من مباراته أمام الزمالك، بعد أن قام الكاف، بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب وتاخيرها 24 ساعة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية:" وفقا لمعلومة حصلت عليها من داخل الكاف، هناك قرار سيصدر من الاتحاد الإفريقي بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون".

واضاف شوبير:" مبرارت إعادة المباراة، هو أن جينراسيون هو المتأهل وفقا للوائح، في حين أن الزمالك موقفه سليم ايضا، لأنه تسلم خطابا من الكاف بنقل المباراة، لذا سيلجأ الكاف لحل الوسط، هو إعادة المباراة".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز جينراسيون فوت على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزمة مستمرة.. جينراسيون السنغالي يخاطب الكاف.. تفاصيل

هاني حتحوت يكشف عن خطأ وقع فيه الزمالك فى أزمة بطل السنغال ..فيديو

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

تطورات خطيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل

كلمة الحسم.. كاف: سنعلن القرار الرسمي بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فى هذا الموعد

سيناريوهات للحل.. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

المعلمين تزف بشري للأعضاء بشأن المعاشات.. تفاصيل

روب ولا فستان.. شاهد الراقصة جوهرة تتألق في أحدث جلسة تصوير

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

علي جمعة: هذه الأذكار تنير القبر وتغفر الذنوب وتستر العيوب

أنا صاحب الكورة | حكاية سيمفونية عزفها لاعبو الأهلي بقيادة فايلر أسقطت الإنتاج برباعية في الدوري.. فيديو

تسريب صوتي يفضح نجلة أردوغان ورجل أعمال ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر