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حوادث

الرقابة الإدارية : ضبط مدرس عرض رشوة على مديرة مدرسة لنقل بعض الطلاب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:54 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ مالية على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة.

وأسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، عن ان المتهم استخدم مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسئولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
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