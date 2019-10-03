سر دعوة كاف لـ جينراسيون فوت لحضور قرعة دوري أبطال إفريقيا

علم "صدى البلد " من مصادر داخل كاف سر دعوة نادي جينيراسيون فوت السنغالي لحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها التاسع من أكتوبر المقبل.



وقال مصدر بـ كاف أن قرار دعوة جينراسيون فوت السنغالي منطقى للغاية وكذلك نادي الزمالك سيتم دعوته لحضور القرعة الخاصة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا رغم أن قرار حسم أزمة لقاء الفريقين فى إياب دور الـ 32 للبطولة سيحسم قبل القرعة بـ 24 ساعة .



وشدد المصدر أن الزمالك وجنيراسيون فى حالة صدور قرار بإعادة المباراة سيتم تعويض موقعهما بالقرعة بخانة تحتوى الفائز من المباراة وفى حالة صدور قرار بإعتبار أحدهما فائزا سيتواجد بدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال والخاسر سيتوجه الى ملحق دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وستجرى القرعة فى نفس التوقيت .



ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأفريقي "كاف" قراره في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل بعدما رفض الفريق السنغالى تنفيذ قرار كاف بتأجيل المباراة 24 ساعة ونقلها من ملعب بتروسبورت الى برج العرب الأحد الماضى والتزام الزمالك بتعليمات الكاف وكذلك طاقم الحكام ومراقب المباراة .