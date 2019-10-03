محمد صلاح هدية من الله.. كيف تسبب «مو» في اعتناق رجل إنجليزي الإسلام

كشف بين بيرد مشجع فريق نوتنجهام، الذي يلعب في دروي الدرجة الإنجليزي، دور النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في اعتناقه الدين الإسلامي.



وقال بين بيرد خلال حوار مع صحيفة " الجارديان" البريطانية، محمد صلاح كان سببا في دخولي الإسلام، على الرغم من أنني مشجعا لفريق نوتنهام،و ليس ليفربول، أود أن التقي به وأشكره".



واضاف:" في سن السادسة كانت لدي كراهية تجاه المسلمين، بسبب الأفكار الخاطئة المنتشرة عن الدين الإسلامي، لكنني لم أهين أي مسلم على الرغم من ذلك".



وواصل:" دراساتي عن الشرق الأوسط في جماعة ليدز غيرت مفهومي تماما عن الإسلام، قالي أستاذي ماذا عن أغنية محمد صلاح الذي يرددها له جماهير ليفربول في المباريات؟".



وتابع:" لم أكن أضع أغنية محمد صلاح ضمن شروط بحثي، لكنني وجدت سؤالا مفيدا لبحثي وهو كالتالي:"محمد صلاح ، هديه من الله"، هل الأداء الذي يقوم به محمد صلاح يشعل الحوار الذي يحارب الأسلاموفبيا في الاعلام والمجالات السياسية ؟ "



وأشار:" جزء من أغنية محمد صلاح كان يقول" إذا سجل المزيد من الأهدف سأصبح مسلما"، لك الجزء من الاغنية دخل قلبي حرفيا، وكانت أول خطوة نحو طريقي لإعتناق الإسلام".



وأكمل:" في الجامعة قابلت طلابا من الممكلة العربية السعودية، وكنت أظن انهم اشرارا ويحملون سيوفا، لكنهم كانوا لطفاء معي، وغيروا لي الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام".



واختتم:" حزنت جدا، عنما سمعت هتافات جماهير تشيلسي العنصرية تجاه صلاح، هذه المرة الوحيدة، التي اشعر فيها بالحزن لكوني مشجعا لكرة القدم، لكنني أقول للأطفال المسلمين لا تخافوا من حضور المباريات في الملاعب الإنجليزية، فمحمد صلاح خير سفير للمسلمين في ملاعب أوروبا".