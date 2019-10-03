فريق واما مع صاحبة السعادة الاثنين المقبل

روجت الفنانة اسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" لحلقة فريق "واما" الاثنين المقبل ونشرت صورة برفقة احمد فهمي، احمد الشامي، نادر حمدي، محمد نور علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" معلقة عليها: " ما شاء الله ضيوفي كلهم طوال ،فريق واما يوم الاثنين 11 م علي دي إم سي حلقة هتعجبكم جدا".



استطاع كليب "شمس بحر"، لفريق واما أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، حيث وصل عدد مشاهدات الكليب حتى الآن إلى أكثر من مليون مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "شمس بحر" من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز وتم تصويرها فى مدينة إبيزا الإسبانية.



ويعتبر فريق واما، واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي.