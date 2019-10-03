حسن مصطفى يشهد توقيع عقد استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد

حضر حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد مراسم توقيع عقد استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد الذي جرى بأحد فنادق الجيزة.



جاءت إقامة مؤتمر توقيع استضافة المونديال عقب وضع مسئولي الاتحاد الدولي حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من كبار الشخصيات وأسرة اللعبة وأعضاء مجلس الإدارة.



كما شهد التوقيع حضور منصور اريمو رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من القيادات الرياضية ومجلس إدارة اتحاد اليد وذلك عقب حضور وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد لكرة اليد وأحد الملاعب التي ستستضيف بطولة العالم لكرة المقرر إقامتها في مصر 2021 .



ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبي المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدولي ومقر الأكاديمية الأفريقية.



