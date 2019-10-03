Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن مصطفى يشهد توقيع عقد استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:36 م
حسن مصطفى
حسن مصطفى
Advertisements
يسرى غازى
حضر حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد مراسم توقيع عقد استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد الذي جرى بأحد فنادق الجيزة.

جاءت إقامة مؤتمر توقيع استضافة المونديال عقب وضع مسئولي الاتحاد الدولي حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من كبار الشخصيات وأسرة اللعبة وأعضاء مجلس الإدارة.

كما شهد التوقيع حضور منصور اريمو رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من القيادات الرياضية ومجلس إدارة اتحاد اليد وذلك عقب حضور وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد لكرة اليد وأحد الملاعب التي ستستضيف بطولة العالم لكرة المقرر إقامتها في مصر 2021 .

ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبي المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدولي ومقر الأكاديمية الأفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرة اليد تضع حجر الأساس لمقرها الجديد بـ أكتوبر

ترشيحاتنا

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

بيان ناري لـ الإسماعيلي يهاجم جهاد جريشة بسبب أخطاء لقاء المصري

يحول جسمك لماكينة حرق.. ريجيم يخلصك من 5 كيلوجرامات فى أسبوع

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة

شاهد.. بائعة مناديل خرساء تتحول لأيقونة الثورة العراقية

مفاجأة.. حسام عاشور يقرر الاعتزال نهائيًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة التضامن تكرم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص أصحاب ذهبية الهند.. صور

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم