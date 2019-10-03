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تعليم

اوعى تجرب .. ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات بتعليم بني سويف

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:24 م
أوعي تجرب .. ندوة
أوعي تجرب .. ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات بتعليم بني سويف
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محمد عبد الحليم
استضافت مديرية التربية والتعليم "التعليم الفني" ببني سويف بمدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية بمدينة بني سويف بإشراف محمد حسام الدين وكيل وزارة التعليم بالمحافظة ، ندوة لفريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

حضر اللقاء المهندس عبدالناصر عبدالتواب مدير إدارة المدرسة وفريق العمل والأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة والطلاب وذلك بالمدرج الكبير بالمدرسة .

دارت الندوة حول عدة محاور منها الاسباب الرئيسة في الوصول للادمان ، الاثار السلبية للتعاطي ، النتائج الخطرة المترتبة عن تعاطي أنواع معينة ، خدعوك فقالوا عن المخدرات ، نصائح يجب اتباعها للوقاية.
اوعى تجرب .. ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات بتعليم بني سويف
اوعى تجرب .. ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات بتعليم بني سويف
اوعى تجرب .. ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات بتعليم بني سويف
اوعى تجرب .. ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات بتعليم بني سويف
اوعى تجرب .. ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات بتعليم بني سويف
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