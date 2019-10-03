فاتن السيناوي قائمة بأعمال سكرتيرة المرأة العاملة باتحاد العمال

أنهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، عمل المهندسة كوثر علي من منصب سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد، وكلّف السعيد النقيب مشرفًا عامًا مؤقتًا على السكرتارية لحين تعيين آخر، وذلك مطلع شهر سبتمبر الماضي.



وأصدر السعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد قرارا، بتكليف فاتن السيناوي أمينة المرأة بالنقابة العامة للسياحة والفنادق، بالقيام بأعمال سكرتارية المرأة العاملة والطفل، اعتبارا من اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019.



ويذكر أن منصب سكرتيرة المرأة العاملة، شهد تغييرا مرتين خلال عام، حيث تقلدت المهندسة إيمان العجوز، المنصب لأشهر ثم تقدمت باستقالتها، وتولت كوثر علي، المنصب لمدة 6 أشهر وأنهى اتحاد العمال عملها.

