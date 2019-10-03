Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فاتن السيناوي قائمة بأعمال سكرتيرة المرأة العاملة باتحاد العمال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أنهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، عمل المهندسة كوثر علي من منصب سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد، وكلّف السعيد النقيب مشرفًا عامًا مؤقتًا على السكرتارية لحين تعيين آخر، وذلك مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وأصدر السعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد قرارا، بتكليف فاتن السيناوي أمينة المرأة بالنقابة العامة للسياحة والفنادق، بالقيام بأعمال سكرتارية المرأة العاملة والطفل، اعتبارا من اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019.

ويذكر أن منصب سكرتيرة المرأة العاملة، شهد تغييرا مرتين خلال عام، حيث تقلدت المهندسة إيمان العجوز، المنصب لأشهر ثم تقدمت باستقالتها، وتولت كوثر علي، المنصب لمدة 6 أشهر وأنهى اتحاد العمال عملها.
فاتن السيناوي قائمة بأعمال سكرتيرة المرأة العاملة باتحاد العمال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لنقابة البنوك لتوعية العاملات بتشريعات رعاية الطفل

ترشيحاتنا

زاهي حواس يروي كواليس زيارة السادات الأهرامات بصحبة بكارتر

3 صفقات من خالد مرتجي لـ جماهير وأعضاء الأهلي.. تعرف عليها

كلوب يعلق على غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر

اسعار البنزين اليوم .. تعرف على حجم التوفير لـ سيارتك بعد التسعيرة الجديدة

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

مجلس الأهلى يبحث خطوات التصعيد الدولى ضد تجاوزات رئيس الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق