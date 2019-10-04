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حوادث

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
النشرة المرورية
النشرة المرورية
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ندي حمودة - أحمد مهدي
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية الجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان الجيزة مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم وجامعة الدول، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
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النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين محافظة الجيزة

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين محافظة الجيزة

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