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رياضة

حكم دولي : مصر المقاصة استحق ضربتي جزاء أمام الزمالك

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:26 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك والمقاصة
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محمد رشاد
قال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، إن مصر المقاصة استحق ضربتي جزاء أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وأوضح الشناوي في تحليله لأداء محمد عادل حكم مباراة المقاصة الزمالك، عبر قناة أون سبورت، أن محمود علاء ارتكب خطأ ضد باولو فوافي خلال الشوط الأول داخل منطقة الجزاء، بعدما دفعه، مما استحق ضربة جزاء غير محتسبه للفريق الفيومي.

ورصد الشناوي، ارتكاب حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك، خطأ ضد محمد إبراهيم مهاجم المقاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة داخل منطقة الجزاء.

الخبير التحكيمي أكد أن التحام النقاز ضد إبراهيم كان غير طبيعي، بعد "تحجيز" لاعب المقاصة على كرته ليجبر مدافع الزمالك على دفعه في كرة استوجبت ركلة جزاء غير محتسبه.

وانتقد الشناوي، حكم المباراة محمد عادل لعدم متابعة الكرة الأخيرة لمحمد إبراهيم عن قرب، في ظل سخونة المباراة في الدقائق الأخيرة.

وعن تلقى طارق حامد للبطاقة الحمراء عقب إطلاق صافرة النهاية، قال الشناوي إن حامد حصل على بطاقة صفراء ثانية، ثم البطاقة الحمراء، وبالتالي وفقا للائحة سيغيب مباراة واحدة فقط.

ويلتقي الزمالك في الجولة المقبلة أمام اف سي مصر يوم الأحد، بالجولة الثالثة، قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة بالجولة الرابعة.
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