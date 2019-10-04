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رياضة

الكاف يقترح الحل الأنسب لـ أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:37 ص
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون السنغالي
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محمد رشاد
أكد محمد عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، أن هناك حلا لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، بإقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مرتين، حتى إعادة مباراة الفريقين في موعد يحدد لاحقا.

ويصدر الاتحاد الإفريقي قراره بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، فيما تقام القرعة يوم الأربعاء.

وتساءل شطة في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر"، على سبب تأجيل اتخاذ القرار حتى يوم 8 أكتوبر، مؤكدًا أن الكاف أخطأ في معالجة الأمر.

وفي حالة صعود الزمالك سينضم الفريق الأبيض لفرق المستوى الثاني، أما في حالة صعود جينيراسيون سينضم لفرق المستوى الرابع بالقرعة.

ودلل شطة بإقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال مرتين، في واقعة سابقة بالبطولة.

وعلق الاتحاد الإفريقي نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعد عدم حضور الفريق السنغالي لاستاد برج العرب يوم الأحد واحتساب الحكم بفوز الزمالك بالمباراة بنتيجة اعتبارية 3-0. وتمسك جينيراسيون بإقامة المباراة في موعدها المحدد أولا يوم السبت على ملعب بتروسبورت.

وخاطب الكاف اتحاد الكرة المصري بسبب إقامة 3 مباريات بالبطولة المحلية، في نفس الوقت الذي كان مقررًا فيه إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون.
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