مجرم ينتقم من سعودي بالطعن والدهس والحرق.. وهذا هو الحكم عليه

قامت المملكة العربية السعودية بالحكم على أحد المواطنين بإقامة الحد عليه بعد تنفيذه جريمة بشعة بحق مواطن سعودي آخر، بعدما قتله طعنًا، دهسًا وحرقًا.



وبالرجوع إلى مبدأ "الضرب في الميت حرام" لم يرحم «موسى بن عايض» المجني عليه «عزام بن سلمان»، حيث قام باستدراجه إلى أحد الأماكن وارتكب جريمته البشعة.



لم يكتف بقتله طعنًا بالسكين، بل شرع في دهسه بالسيارة مرارًا حتى فارق الحياة، ثم وبلا أي إنسانية قام بإضرام النار فيه وحرقه.



وأثمرت الداخلية السعودية بيانًا رسميًا وفقًا لصحيفة المرصد بشأن إقامة الحد عليه بقتله مثلمًا قتل، تطبيقًا لحكم "العين بالعين"، وذلك بعدما تم إعلان القبض عليه والتحقيق معه.



وبأمر ملكي تنفذ الحكم على الجاني وتم قتله اليوم الخميس بعد توجيه الاتهامات بتلك الجرائم إليه.