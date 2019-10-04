أدهم سليمان يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية.. غدا

يحيى المطرب أدهم سليمان حفلا غنائيا غدا السبت، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات فى الإسكندرية.



ومن المقرر أن يقدم أدهم مجموعة من أغانيه، وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.



من ناحية أخرى طرح "أدهم"، مؤخرا أغنية بعنوان "صورة معكوسة" الأغنية من كلمات وألحان أدهم سليمان، وإخراج هادى محمد.



وتقول كلماتها: "هانت ماعادش فاضل ع الفراق غير خطوتين وأنتِ هاتمشيهم أكيد لو بعد حين.. وأنا بس مستنى اليقين إننا مفارقين كنت عاصى م البداية عشان بعاند فى القدر.. الله بعت لى 100 رسالة إن قلبك من حجر.