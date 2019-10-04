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منوعات

بحجة عرقلة مكافحة الإرهاب .. أمريكا و حلفاؤها تضغط على فيس بوك لعدم تشفير التراسل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
فيس بوك
فيس بوك
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وكالات
تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها على خطة شركة فيسبوك لتطبيق التشفير على خدماتها للتراسل من أجل إجراء تغييرات كبرى على ممارسة كثيرا ما عارضتها جهات إنفاذ القانون قائلة إنها تعرقل مكافحة الإرهاب واستغلال الأطفال.

وكشفت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.

وسيتم الإعلان عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة فيسبوك ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل جاء ذلك وفقا لما نشرتة "سكاى نيوز".

ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتطبيق واتساب لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.
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