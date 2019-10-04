أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4-10-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 4-10- 2019.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 4-10- 2019:
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 6 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 18 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 4-10- 2019
الليمون البلدي: 12 جنيهًا
المانجو البلد: 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين البرشومي: 9 جنيها
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 4-10- 2019:
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 6 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 18 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 4-10- 2019
الليمون البلدي: 12 جنيهًا
المانجو البلد: 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين البرشومي: 9 جنيها