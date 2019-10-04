أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4-10-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 4-10- 2019.



أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 4-10- 2019:



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 7 جنيهات

البصل: 4 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 6 جنيهات

الباذنجان: 4.5 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الفاصوليا: 18 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 4-10- 2019



الليمون البلدي: 12 جنيهًا

المانجو البلد: 10 جنيهات

العنب: 6 جنيهات

التين البرشومي: 9 جنيها

