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أخبار العالم

طقس الخليج.. أمطار رعدية ورياح تمنع الرؤية في السعودية.. وفي الإمارات صحو غائم جزئيا ورطب ليلا.. وجو الكويت حار

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
طقس الخليج اليوم
طقس الخليج اليوم - صورة أرشيفية
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن طقس اليوم الجمعة في المملكة ممطر مصحوب بنشاط للرياح يصعب معه الرؤية.

وقالت هيئة الأرصاد السعودية: يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، فقد نوهت هيئة الأرصاد السعودية، أنها متوسطة الموج، وحركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، بارتفاع أمواج يصل من متر إلى مترين.

كما أن الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بارتفاع أمواج يصل من متر إلى متر ونصف.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية أن تكون درجات الحرارة اليوم على المدن السعودية، كالتالي:
مكة 27 - 38
المدينة المنورة 28 - 40
الرياض 25 - 40
جدة 29 - 35

أما طقس الإمارات، فبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإنه سيكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطبا ليلا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وعن حركة الرياح، فقد أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا، والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج.

وتحت بند «الوصف العام»، أكد المركز الوطني للأرصاد أن أنظمة ضغطية ضعيفة تسود الدولة، مع امتداد مرتفع جوي علوي، بينما تتأثر الدولة خلال الأيام القادمة بامتداد منخفض جوي سطحي وعلوي لتتكاثر السحب ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.

وعن طقس الكويت، فقد أكدت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس حار نهارا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وفي الليل فإن طقس الكويت معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

وسجلت الكويت درجات حرارة ما بين 27 للصغرى و43 للعظمي.
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