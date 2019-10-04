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فن

في عيد ميلادها.. حقيقة عودة شمس البارودي إلى التمثيل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:28 م
شمس البارودي
شمس البارودي
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آيه عاطف
تحتفل الفنانة شمس البارودي، زوجة الفنان الكبير حسن يوسف، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الرابع والسبعين، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 4 أكتوبر 1945.

وترددت خلال الآونة الأخيرة شائعات تتحدث عن نية شمس البارودي الفنانة المعتزلة منذ سنوات العودة للفن بعد خلع النقاب والاكتفاء بالحجاب، وخاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد.

لكن مصادر مقربة من الأسرة نفت هذه الأنباء، وأكدت عدم تفكير شمس البارودي في العودة للفن والأضواء مرة أخرى، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت في عز شهرتها، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن.

وتركز شمس البارودي، حسب تصريحات المصادر، في الاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة، نافين أن يكون لديها أي شعور بالرغبة في العودة للفن بعد سنوات اعتزال طويلة.
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