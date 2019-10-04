الفيوم يقيم معسكرا بـ الأسيوطى استعدادا للممتاز ب

يواصل الفريق الأول لكره القدم بنادى الفيوم استعدادته لمباريات الدوري الممتاز ب والتي سوف تنطلق يوم الأحد 20 أكتوبر الحالي ويلتقى الفيوم فى الأسبوع الأول مع فريق الألمونيوم على ملعب الأسيوطى لعدم الانتهاء من تطوير الاستاد.



وصرح المحاسب على مسعود رئيس نادى محافظة الفيوم بأن الفريق تحت قيادة الكابتن محمد محسن ابو جريشة المدير الفنى سوف يقيم معسكرا باللاسيوطي لمده 3 ايام من الجمعه 11 اكتوبر حتي الاثنين 14 اكتوبر وخلالها سوف يختتم لقاءاته الوديه بلقاء فريق شباب ناصر بالفيوم للاطمئنان علي اللاعبين قبل أول مباراة في الدوري أمام الألمنيوم.



وأضاف "مسعود"، أن صفوف الفريق مكتمله بدون اصابات ويغييب أحمد تيمور للإيقاف أول مباراة في الدوري لحصوله على الإندار الثالث اخر مباراة الموسم الماضي.



من المعروف أن وزارة الشباب والراضة أعطت مهلة شهربا للشركة المنفذة لتطوير أستاد الفيوم الرياضى للانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات خلال شهري فقط.



