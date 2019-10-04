عمرو الجنايني يقود مبادرة صلح بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

يسعى عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم لإنهاء الخلاف بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قام بمخاطبة الجهات والهيئات الحكومية من ضمنها رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، الماضي، وذلك من أجل حسم موقفهم من تجاوزات رئيس الزمالك فيما تقدم رئيس الزمالك هو الآخر بـ 16 بلاغا ضد مجلس الأهلي.



وقال مصدر في اتحاد الكرة، إن عمرو الجنايني اقترح على محمود الخطيب عقد جلسة للصلح بينه وبين رئيس الزمالك.



وأضاف المصدر، أن محمود الخطيب اشترط تقديم مرتضى منصور، اعتذار لمجلس إدارة الأهلي في وسائل الإعلام كشرط أساسي للصلح".



وتابع المصدر، أن عمرو الجنايني طالب مرتضى منصور بالابتعاد عن التصريحات المثيرة تجاه مجلس إدارة الأهلي، تمهيدا لعملية الصلح".

