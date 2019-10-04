انطلاق التصويت فى الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج..فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز مقطع فيديو عن مراسم انطلاق عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية.



وانطلقت اليوم الجمعة عملية التصويت فى دوائر الخارج للانتخابات التشريعية التونسية التى تعد الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014.



ويستمر الاقتراع بالخراج على مدى ثلاثة أيام فيما يبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قائمة وتتنافس على 217 مقعدا فى مجلس نواب للمدة النيابية 2019 - 2024.



ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.



وتأتى الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن تأهل كل من قيس سعيد، ونبيل القروى للجولة الثانية والتى من المقرر إجرائها 13 أكتوبر من العام الجارى.