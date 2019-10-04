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حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي: 6 أكتوبر رمز متجدد لبطولات قواتنا المسلحة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:33 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، جاء بها "يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد.. أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق".

وأضاف: "لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر فى ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة.. التى خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء.. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز.. ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء".

وتابع: "فكل عام ومصر كنانة الله فى أرضه بخير ونماء.. وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء.. لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة.. كل التحديات.. لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".
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