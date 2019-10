حبي حالك.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

View this post on Instagram

تسع و تسعين من الأمراض الجسدية منشأها نفسي و كذلك الأمر بالنسبة لسرطان الثدي .. ابتعدي عن القاتل الأكبر التوتر .. اعطي وقت لذاتك و اشغلي نفسك باشياء مفيدة و ممتعة مارسي الرياضة و التأمل .. خفضي اهمية اي شي ممكن يعيق من سعادتك و فرحك و تطورك .. حبي حالك و اساليها كيف ممكن خليكي اكثر سعادة و قوة ! و اتذكري انو الكشف المبكر اليدوي الذاتي مهم جدا 🌸🌸🌸 #التوعية_بسرطان_الثدي 🌸 #breastcancerawareness 🌸