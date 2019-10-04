حبي حالك.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة وجذابة وعلقت على الصورة قائلة" تسرع وتسكين من الأمراض الجسدية تطورك .. حبي حالك واسأليها كيف ممكن خليكي أكثر سعادة وقوة! ات، التوعية بسرطان الثدي" .
وظهرت نسرين طافش بـ فستان روز أنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم وقرط مما أبرز جمال إطلالتها.
ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير وتألقت بوضع طلاء أظافر باللون الأحمر.
ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلًا " جمالك " .
وظهرت نسرين طافش بـ فستان روز أنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم وقرط مما أبرز جمال إطلالتها.
ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير وتألقت بوضع طلاء أظافر باللون الأحمر.
ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلًا " جمالك " .
شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة وجذابة وعلقت على الصورة قائلة" تسرع و تسكين من الأمراض الجسدية تطورك .. حبي حالك و اساليها كيف ممكن خليكي اكثر سعادة و قوة! ات، التوعية بسرطان الثدي" .
وظهرت نسرين طافش بـ فستان روز أنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم وقرط مما أبرز جمال إطلالتها.
ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير وتألقت بوضع طلاء أظافر باللون الاحمر.
ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلاً " جمالك " .
وظهرت نسرين طافش بـ فستان روز أنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم وقرط مما أبرز جمال إطلالتها.
ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير وتألقت بوضع طلاء أظافر باللون الاحمر.
ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلاً " جمالك " .
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تسع و تسعين من الأمراض الجسدية منشأها نفسي و كذلك الأمر بالنسبة لسرطان الثدي .. ابتعدي عن القاتل الأكبر التوتر .. اعطي وقت لذاتك و اشغلي نفسك باشياء مفيدة و ممتعة مارسي الرياضة و التأمل .. خفضي اهمية اي شي ممكن يعيق من سعادتك و فرحك و تطورك .. حبي حالك و اساليها كيف ممكن خليكي اكثر سعادة و قوة ! و اتذكري انو الكشف المبكر اليدوي الذاتي مهم جدا 🌸🌸🌸 #التوعية_بسرطان_الثدي 🌸 #breastcancerawareness 🌸 Digital media management : @brandstampadv