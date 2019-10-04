حبي حالك.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة وجذابة وعلقت على الصورة قائلة" تسرع وتسكين من الأمراض الجسدية تطورك .. حبي حالك واسأليها كيف ممكن خليكي أكثر سعادة وقوة! ات، التوعية بسرطان الثدي" .



وظهرت نسرين طافش بـ فستان روز أنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم وقرط مما أبرز جمال إطلالتها.



ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير وتألقت بوضع طلاء أظافر باللون الأحمر.



ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلًا " جمالك " .