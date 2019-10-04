Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حبي حالك.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة وجذابة وعلقت على الصورة قائلة" تسرع وتسكين من الأمراض الجسدية تطورك .. حبي حالك واسأليها كيف ممكن خليكي أكثر سعادة وقوة! ات، التوعية بسرطان الثدي" .

وظهرت نسرين طافش بـ فستان روز أنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم وقرط مما أبرز جمال إطلالتها.

ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير وتألقت بوضع طلاء أظافر باللون الأحمر.

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلًا " جمالك " .
شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة وجذابة وعلقت على الصورة قائلة" تسرع و تسكين من الأمراض الجسدية تطورك .. حبي حالك و اساليها كيف ممكن خليكي اكثر سعادة و قوة! ات، التوعية بسرطان الثدي" .

وظهرت نسرين طافش بـ فستان روز أنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة رقيقة وخاتم وقرط مما أبرز جمال إطلالتها.

ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر ووضعت أحمر شفاة باللون الكاشمير وتألقت بوضع طلاء أظافر باللون الاحمر.

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلاً " جمالك " .
View this post on Instagram

تسع و تسعين من الأمراض الجسدية منشأها نفسي و كذلك الأمر بالنسبة لسرطان الثدي .. ابتعدي عن القاتل الأكبر التوتر .. اعطي وقت لذاتك و اشغلي نفسك باشياء مفيدة و ممتعة مارسي الرياضة و التأمل .. خفضي اهمية اي شي ممكن يعيق من سعادتك و فرحك و تطورك .. حبي حالك و اساليها كيف ممكن خليكي اكثر سعادة و قوة ! و اتذكري انو الكشف المبكر اليدوي الذاتي مهم جدا 🌸🌸🌸 #التوعية_بسرطان_الثدي 🌸 #breastcancerawareness 🌸 Digital media management : @brandstampadv

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. أحدث إطلالة مثيرة لـ نسرين طافش

فستان منقوش.. نسرين طافش فى أحدث إطلالة لها من الجونة

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد

مصنوع من الجرائد.. أروى جودة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة غريبة

بـ قبعة..رشا مهدي تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة لها

بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

ترشيحاتنا

محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

جائزة 3 ملايين جنيه ... قرار جديد من تركي آل الشيخ بشأن مسابقة نادي الميريا .. فيديو

موعد والقنوات الناقلة .. مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019

صدمة.. هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا بعد إتجاه الحكومة لإلغاء ترخيصها

فيديو جراف|منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

بعروض أزياء عارية.. حفيدة نادية لطفي الهولندية تثير الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوة وزي القمر.. منة فضالي ببلوزة تظهر المايوه

محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

بملابس عصرية.. زوجة يوسف الشريف بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور