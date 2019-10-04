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ديني

خطيب الحرم المكي يحذر ضحايا الابتزاز: المجرم لا يكتفي بمرة واحدة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:27 م
خطبة الجمعة من الحرم
خطبة الجمعة من الحرم المكي
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الابتزاز فعل متعدٍ، فهو رقية إلى جرائم أخرى ربما بدأت بالسلب المالي وانتهت بالأذى الجسدي، كما أنه كالماء المالح كلما شرب منه الظمآن ازداد عطشًا.

وأوضح سعود الشريم خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن المبتز لا يكتفي بالمرة الواحدة، والضحية يستسلم بادي الأمر ظنًا منه أنها نهاية الابتزاز، وإذا به يحصر من زاوية إلى أخرى، والمبتز بمثل ذلكم يزداد شرها في ابتزازه، فلا يضع سقفًا أعلى لطلباته حتى يوغل في الإجرام ويثخن في الضحية.

وأضاف سعود الشريم: أكثر ما يكون الابتزاز في عصرنا الحاضر في الأخلاق والأعراض، فهي الباب الخطير الذي يمكن أن يلج منه المبتز فيستسلم له الضحية، ولاسيما في زمن فورة وسائل التواصل الحديثة، التي يكثر فيها التصيُّد والتحرُّش والمخادعة، ويصول من خلالها ويجول ذئاب مسعورة وسرّاق متسلقون على أسوار الآخرين، ولا ريب أن العرض يعد إحدى الضرورات الخمس التي أجمعت الملل قاطبة على حمايتها.

وتابع: لذا ينبغي أن يعلم أن المبتز خارق تلك الضرورة، مقوّض أمن المجتمع الأخلاقي، فهو لص سارق، وصائل فاجر، قد وصفه وأمثاله ابن القيم؛ حين قال: "فالهوى إمامه والشهوات قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ويتبع كل شيطان مريد".
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