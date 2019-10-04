Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حول الخلايا الإسلامية المتشددة.. فيلم فتوى ينافس بمسابقة مالمو للسينما العربية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:01 م
فيلم فتوى
فيلم فتوى
Advertisements
محمد نبيـل
ينافس الفيلم التونسى فتوى ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية والذى ينطلق مساء اليوم فى جنوب السويد.

وتدور الأحداث حول شخصية إبراهيم، تونسي مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذي لقي مصرعه في حادث دراجة نارية، ويكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط في خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص الذين غسلوا دماغه، يفضي به الأمر إلى الشك في نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته.

ويعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه، وهو المهرجان الذي يرأسه المخرج محمد قبلاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاركة مصرية كبيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية

حضور قوي للأفلام المصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية.. الضيف يشارك في المسابقة الرسمية.. ما تعلاش عن الحاجب يتنافس على الأفلام القصيرة.. وأمسية خاصة لـ يوم الدين

بحضور ليلى علوي.. مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف تفاصيل دورته التاسعة

مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن لجان تحكيمه.. حضور تونسى فى الافتتاح ومصرى بالختام.. وعرض 47 فيلما

آمن جدًا في عرض عالمي أول بـمهرجان مالمو للسينما العربية

ترشيحاتنا

فيديوهات جديدة من القوات المسلحة بمناسبة 46 عاما على نصر أكتوبر العظيم.. شاهد

شمس البارودي تكشف سبب اعتزالها فى فيديو نادر .. شاهد

شرطة الرياض تطيح بالسعودي معنف طفله بالقداحة.. فيديو

محظوظة اتجوزتي وحش الشاشة.. رانيا فريد شوقي تكشف سرا عن والدتها

مسافر يضرب راكبًا ملتحيًا بـ"الروسية" في لندن.. والسبب غريب

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. سائحة تضطر لحمل ذراعها المقطوعة إلى سيارة إسعاف بعد حادث مروع

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور