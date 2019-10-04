Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة والد مدرب منتخب مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:32 م
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر
Advertisements
ريهام بكير
توفى منذ قليل والد سيد معوض ، المدرب المساعد لمنتخب مصر ، حيث اعلن عن وفاة والده عبر تويتر داعيا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته.

وكان معوض انضم للجهاز المعاون لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم .

واختار حسام البدرى طارق مصطفى لمنصب المدرب العام وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية التى يمتلكها أيوب .

وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاف حاد بين حسام البدرى واتحاد الكرة بسبب منصب في جهاز منتخب مصر

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

حسام البدري يعلن تشكيل الجهاز المعاون له في منتخب مصر .. الأربعاء

الثنائي الذهبي.. محمد بركات وسيد معوض.. أصدقاء الصدفة والقدر في منتخب مصر

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

تعرف على راتب حسام البدرى الشهرى فى منتخب مصر

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن الانتصار على تركيا في ضواحي طرابلس

عشرة العمر .. السقا بصحبة منى زكي وحلمي ورامز وياسمين عبد العزيز

صدمة.. هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا بعد إتجاه الحكومة لإلغاء ترخيصها

قرارات مبشرة للمصريين .. انخفاض أسعار البنزين والغاز للصناعات.. عودة المستبعدين من دعم التموين.. ومشروع لزيادة دعم البطاقات لـ١٠٠ جنيه

سر خناقة طارق حامد وحسنى فتحى فى مباراة الزمالك والمقاصة

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور

منة فضالي تتألق بمايوه منقوش على انستجرام