وفاة والد مدرب منتخب مصر

توفى منذ قليل والد سيد معوض ، المدرب المساعد لمنتخب مصر ، حيث اعلن عن وفاة والده عبر تويتر داعيا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته.



وكان معوض انضم للجهاز المعاون لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم .



واختار حسام البدرى طارق مصطفى لمنصب المدرب العام وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية التى يمتلكها أيوب .



وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.