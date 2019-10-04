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فن

محظوظة اتجوزتي وحش الشاشة.. رانيا فريد شوقي تكشف سرا عن والدتها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:08 م
فريد شوقي - رانيا
فريد شوقي - رانيا فريد شوقي - سهير ترك
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سعيد فراج
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،ـ بعد حضور والدتها (سهير ترك) عرض مسرحية «الملك لير» الذي تشارك في بطولته.

وكشفت رانيا فريد شوقي، في منشورها عن لحظات القلق التي عاشتها على خشبة المسرح، خشية رد فعل عكسي لوالدتها، وعدم رضاها عن أدائها بالعرض، فقالت رانيا: «امبارح مرات الملك السيدة الوالدة الملكة سهير ترك شرفتنا في مسرحية الملك لير ومعاها اصدقائها الحلوين احنا بنعرض المسرحية من شهر ٤ يعني ٦ شهور وانا بقي فاكره نفسي نجمة ومتمكنه خلاص من الدور لقتني رجعت عيله خايفة من امي خايفة من حكمها و رأيها فيا كممثلة».

وتابعت رانيا، قائلة: «امي مابتعرفش تجامل ونبي لو مين حتي مع ابويا كانت بتقوله الصراحة وش ههههه امال انا بقي بنتها هتعمل معايا ايه من قلقي ماكنتش ببص للصاله خالص عشان ماشفهاش وبراجع الحوار في الكواليس عشان متلخبطش هههه علي فكرة ده خوف بطعم الحب خوف اني مابقاش قد المسئوليه قدمها كممثلة متمكنه من أدواتها».

وأضافت، رانيا: «حبيبتي يا امي عارفه انك كنتي بتشوفيني بعينك و بعين بابا و عارفه انك كلمتيه امبارح وانتي بتتفرجي و فرحانه ببنتكم و انا في التحية بصتلك و انحنيتلك و دمعت من كتر حبي و احترامي و تقديري للي عملتيه و مازالتي عشانا كنت عايزة اقول للكل الملكة دي امي».

واختتمت رانيا فريد شوقي، قائلة: «ربنا يخليكي ليا و يبارك في عمرك و صحتك يا اعظم ام لولاكي ماكنتش بقيت الانسانة اللي الحمدلله سيرتها سابقها بالخير و المحبه بحبككككككك يا امي .. يا بنت المحظوظة اتجوزتي فريد شوقي».

"الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم احمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي واحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.
محظوظة اتجوزتي وحش الشاشة.. رانيا فريد شوقي تكشف سرا عن والدتها
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