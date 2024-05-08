ياسمين عبد العزيز: النية الكويسة هي اللي بتخلي الشغل ينجح

أكدت الإعلامية ياسمين عبد العزيز، أن “فيه ناس لما بيمثلوا من كترما طول الوقت عايزين هما اللي يطلعوا يقولوا الإفيهات كلها ماينجحوش”.

وقالت ياسمين عبد العزي، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه “لما انتي بتبقي نيتك كويسة وبتدي مساحة للي حواليكي والكل بيطلع مبسوط ومرضي ده اللي بينجح الشغل”

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على سؤال الفنانة اسعاد يونس عن امكانية تكررها تجربة الزواج مرة اخرة ، قائلة :" ايه السؤال ده ؟ .. انا طول عمري كنت متجوزة عمري مكنت سنجل ومبعرفش اعيش لوحدي".