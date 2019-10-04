مجد القاسم: ممنوع من دخول دول الخليج بسبب شقيقي لعمله فى الجزيرة القطرية

قال الفنان مجد القاسم، إنه كونه شقيق المذيع بقناة الجزيرة القطرية "فيصل القاسم" أثر عليه بشكل كبير في حياته الفنية، حيث منع من العمل ودخول أغلب الدول العربية خاصة في الخليج العربي خلال قمة نجاحه الفني.



ونوه، "القاسم" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أنه تم ترحيله من مصر خلال تلك الفترة، ليتلقي بعدها بـ3 أشهر مكالمة هاتفية من وزير الإعلام الأسبق يخبره خلالها أن مصر هي بلده الثاني ومرحب به في أي وقت.



وأشار، إلى أنه عاد إلي مصر علي الفور بمجرد تلقيه تلك المكالمة الهاتفية، مؤكدا أن مصر لديها فضل كبير عليه خلال مشواره الفني والعملي.